Due forti scosse di terremoto in due minuti notte difficile per i residenti dei Campi Flegrei

Nella notte, i residenti dei Campi Flegrei hanno vissuto momenti di tensione a causa di due scosse di terremoto avvenute a breve distanza tra loro. La sequenza sismica ha causato preoccupazione e interruzioni nel sonno di molte persone tra Pozzuoli e i comuni limitrofi, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità dell’area a eventi sismici.

Notte complicata per i residenti dell'area flegrea. Due scosse di terremoto ravvicinate hanno interrotto il sonno di molti cittadini tra Pozzuoli e i comuni limitrofi. Alle 3.23 e alle 3.24 di oggi, 6 gennaio, sono stati registrati eventi sismici rispettivamente di magnitudo 3.1 e 2.9

