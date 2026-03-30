Due chili di marijuana scovati dal cane Nadia in un garage 38enne arrestato a Partinico

Un cane ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti in un garage a Partinico, facendo scattare un arresto. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta, l’animale ha iniziato ad abbaiare in modo insolito. All’interno sono stati trovati circa due chili di marijuana, e un uomo di 38 anni è stato arrestato sul posto.

I carabinieri hanno perquisito un immobile che ha stuzzicato l'olfatto dell'unità cinofila. La maggior parte dello stupefacente era custodita in due sacchi di plastica, mentre il resto era stato risposto in alcuni barattoli di vetro. Denunciate altre tre persone per il possesso di modiche quantità Per entrare nel suo garage è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma una volta aperta la porta Nadia ha iniziato ad abbaiare segnalando qualcosa di anomalo. I carabinieri hanno arrestato a Partinico un uomo di 38 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo il ritrovamento di 2 chili di marijuana scovata dal “militare” a quattro zampe del Nucleo cinofili Palermo Villagrazia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Due chili di marijuana scovati dal cane Nadia in un garage, 38enne arrestato a Partinico Articoli correlati Partinico, operazione antidroga dei Carabinieri: trovati due chili di marijuana in un garage, un arrestoNel corso dell’operazione, l’attenzione dei militari si è concentrata su un garage la cui presenza di sostanze illecite era stata segnalata con... Catania, fermato su uno scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestato 38enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel quartiere Ognina I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno... Altri aggiornamenti su Due chili Temi più discussi: Quasi 2,5 chili di droga sull'auto con targa straniera, scacco al corriere della droga a Fiumicino; Fermata sulla A18 con trenta chili di droga nel bagagliaio; Piazza Currò, spaccio in pieno centro: pusher 20enne arrestato con 2 chili di droga in auto; Catania, la polizia trova oltre due chili di hashish in una abitazione. Il cane Nadia fiuta droga dentro un garage, un arresto e sequestrati due chili di stupefacentiUn servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità e alla tutela della sicurezza pubblica, è stato condotto dai carabinieri della compagnia di Partinico con i ... blogsicilia.it In casa con 2.6 chili tra hashish e marijuana, arrestatoOltre due chili di droga in casa. Un 47enne catanese è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo in via Antonio Cagnoni, nel q ... grandangoloagrigento.it Fuga in autostrada tra Lodi e Piacenza, in auto due chili di droga: 20enne in manette - Una folle corsa in autostrada tra Lodi e Piacenza, inseguito dalla polizia: è finito in... - PiacenzaSera x.com https://www.videonotizietv.it/cronaca/autostrada-con-due-chili-di-cocaina - facebook.com facebook