Vicenza emergenza alloggi | campagne per sbloccare il mercato e fronteggiare il caro affitti Mancano fondi e case

A Vicenza, la mancanza di fondi e di case ha spinto le associazioni a lanciare campagne per sbloccare il mercato e ridurre il caro affitti. La carenza di alloggi disponibili ha portato molte famiglie a cercare soluzioni alternative, mentre le richieste di sostegno aumentano ogni settimana.

Vicenza nell’Urgenza Casa: Un Appello per Sbloccare Alloggi e Fermare il Caro Affitti. Vicenza si trova di fronte a una crescente emergenza abitativa, spinta da un mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Le associazioni Fornaci Rosse, SUNIA Vicenza e il Circolo ARCI Cosmos hanno lanciato la campagna “Lasciateci Abitare!” il 17 febbraio 2026, chiedendo interventi urgenti all’amministrazione comunale per affrontare il caro affitti e garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini. La Gravità della Situazione: Un Quadro di Precarietà Diffusa. Le associazioni descrivono una situazione abitativa a Vicenza e provincia come “gravissima”, con una precarietà in aumento che colpisce soprattutto i giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il questore e il caro-affitti: "Ricaviamo alloggi da hotel e residence in disuso. Solo così avremo più poliziotti"Il questore di Rimini spiega che per aumentare gli agenti di polizia in città bisogna prima risolvere il problema degli alloggi.

La città che cambia. Più case con il nuovo Pgt . Aiuti contro il caro affittiLa città si prepara a cambiare con il nuovo Piano di Governo del Territorio, che prevede un incremento di abitazioni, spazi verdi e interventi di rigenerazione urbana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.