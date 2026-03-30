Dua Lipa sarà la curatrice della 19ª edizione del London Literature Festival, prevista per il 2026. L’evento si svolgerà al Southbank Centre di Londra. La cantante britannica assumerà il ruolo di responsabile dell’organizzazione e della selezione dei contenuti della manifestazione. La manifestazione si terrà nel centro culturale situato nel cuore della città.

Dua Lipa sarà la curatrice del London Literature Festival 2026, alla sua 19a edizione, che si terrà al Southbank Centre di Londra. La popstar (vincitrice di un Grammy e di un Brit Award) supervisionerà la programmazione durante il weekend di apertura, il 24 e 25 ottobre, e contribuirà con diversi eventi attraverso il Service95 Book Club, da lei fondato nel 2023. Il festival fa parte delle celebrazioni per il 75° anniversario del Southbank Centre e si svolgerà durante l’Anno Nazionale della Lettura. Il Service95 Book Club di Dua Lipa propone ogni mese una selezione di libri e interviste agli autori in un podcast. L’artista, inoltre, ha utilizzato la piattaforma per mettere in luce le difficoltà di accesso alla lettura, comprese le questioni relative alla censura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dua Lipa, la popstar sarà la curatrice del London Literature Festival 2026

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