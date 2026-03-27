Dua Lipa parteciperà al cast del film intitolato “Peaked”, dove interpreterà un ruolo. La pellicola sarà diretta da Molly Gordon. La cantante britannica fa così il suo debutto in un progetto cinematografico, passando dalla musica al cinema. La produzione del film è in corso e la data di uscita non è ancora stata comunicata.

Dalla musica al cinema: Dua Lipa avrà un ruolo nel nuovo film Peaked. Dietro le telecamere ci sarà Molly Gordon Una star a 360 gradi:Dua Lipadalla musica sbarcaal cinema. Hollywood è sempre più vicina perchè tra pochi mesi la popstar sarà sui grandi schermi di tutto il mondo con una partenel nuovo film“Peaked“, un progetto firmato A24, casa di produzione indie definita tra le “più cool del momento“. In realtà i più attenti si ricorderanno come la cantante si sia avventurata già in passato nel mondo della recitazione, in Argylle e in Barbie, ma quello di ora sembra un vero e proprio coronamento di una carriera che sa già di successo. Dua Lipasceglie di reinventarsi ancora una volta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa sarà sul grande schermo: la star avrà un ruolo nel nuovo film “Peaked”

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