Dua Lipa ha partecipato a un evento indossando un abito bianco drappeggiato che ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e stile. La cantante ha scelto un outfit che mette in risalto la sua presenza, creando un effetto visivo raffinato e alla moda. L’occasione ha visto il suo look protagonista tra gli scatti di cronaca di moda.

Dua Lipa torna a far parlare di sé, questa volta per un look che unisce eleganza e tendenza in modo impeccabile. La cantante è stata avvistata con un abito bianco che non passa inosservato, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile nel trasformare anche la semplicità in qualcosa di memorabile. Un’estetica pulita, luminosa, in cui il bianco diventa protagonista assoluto per un look che si inserisce perfettamente nel trend bridalcore ma con un twist decisamente contemporaneo. Dua Lipa, l’abito bianco drappeggiato. Il vero protagonista del look che Dua Lipa ha sfoggiato a New York per un evento Nespresso è l’abito firmato Versace, parte della collezione SpringSummer 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa incanta con l’abito drappeggiato: bellissima in bianco

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