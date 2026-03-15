Sinner l' incontro con Dua Lipa a Indian Wells

Dua Lipa, cantante britannica, e il suo fidanzato Callum Turner, attore e modello, hanno incontrato il tennista italiano Jannik Sinner a Indian Wells. L'incontro è avvenuto dopo che Sinner ha vinto la partita contro Zverev. La popstar e il suo accompagnatore si sono avvicinati al giocatore italiano durante l'evento. L'incontro si è svolto in un contesto di grande attenzione mediática.

La popstar britannica Dua Lipa, insieme al fidanzato Callum Turner (attore e modello) ha incontrato Jannik Sinner a Indian Wells dopo la vittoria dell'italiano su Zverev. "Solo tennis, solo tennis" dice l'azzurro in questo estratto pubblicato da Tennis Channel sui social. La cantante ha poi assistito alla sconfitta di Alcaraz contro Medvedev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, l'incontro con Dua Lipa a Indian Wells Articoli correlati Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con SvrcinaJannik Sinner venerdì 6 marzo giocherà contro Svrcina nel match di secondo turno del torneo 1000 di Indian Wells. Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con ShapovalovJannik Sinner affronterà Denis Shapovalov nei sedicesimi del torneo 1000 di Indian Wells. Una selezione di notizie su Dua Lipa Discussioni sull' argomento Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2026, quando si gioca e dove vederla in TV e in chiaro; Alcaraz, che crollo con Medvedev: la presenza di Dua Lupa non porta fortuna. Sinner può puntare di nuovo al numero 1; Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi live. Dua Lipa assiste indifferente alla sconfitta di Alcaraz, poi vuole incontrare Sinner a Indian WellsIncontro a sorpresa per Jannik Sinner a Indian Wells: Dua Lipa va a conoscerlo dopo le semifinali. Sabato in mezzo al pubblico di Indian Wells durante la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil ... fanpage.it Incontro a sorpresa per Jannik Sinner a Indian Wells. Dua Lipa va a conoscerlo dopo le semifinali: https://fanpa.ge/zfDf4 facebook