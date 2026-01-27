Droni in agricoltura Confai | tecnologia utile se integrata in una visione territoriale

L’utilizzo dei droni in agricoltura può favorire una gestione più efficiente e sostenibile delle attività agricole, se integrato in un piano territoriale ben strutturato. La collaborazione tra aziende e enti di settore è fondamentale per sviluppare regole e competenze adeguate, garantendo applicazioni concrete e responsabili che supportino la modernizzazione del settore primario.

"Il crescente utilizzo dei droni in agricoltura rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione del settore primario, soprattutto se inserito in un quadro ordinato di regole, competenze e applicazioni concrete": lo afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, commentando le recenti riflessioni sul tema espresse da Gianni Dalla Bernardina, presidente di CAI Agromec. Secondo Confai, l'impiego dei droni può offrire un contributo significativo sia sul piano dei controlli amministrativi sia sul fronte della gestione produttiva. "La possibilità di disporre di rilevazioni puntuali e di dati oggettivi – osserva Bolis – apre nuove prospettive per una pianificazione più razionale delle attività agricole, per il monitoraggio delle colture e per una migliore gestione delle situazioni di criticità".

