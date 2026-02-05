Due giovani sono stati arrestati ieri sera dalla polizia di Stato con l’accusa di aver nascosto droga in auto. Gli agenti hanno fermato il veicolo durante un controllo e, trovando sostanze stupefacenti, hanno deciso di intervenire. I ragazzi ora sono in cella in attesa di essere ascoltati dal giudice. L’indagine riguarda un possibile collegamento tra l’entroterra di Ancona e il capoluogo umbro, dove si sospetta un’attività di spaccio.

L’asse dello spaccio tra l’entroterra anconetano e il capoluogo umbro finisce sotto la lente d’ingrandimento della polizia di Stato. Arrestati due giovani di 20 e 25 anni di Fabriano l’uno e Cerreto d’Esi l’altro. Non solo perché il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha firmato due decreti di avviso orale nei loro confronti. Il provvedimento, di natura squisitamente preventiva, è la risposta istituzionale a un grave episodio di cronaca culminato pochi giorni fa con l’arresto in flagranza di reato dei due giovani residenti nel Fabrianese beccati con la droga. L’operazione ha avuto origine durante un controllo notturno della squadra Volante a Perugia, avvenuto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avevano droga in auto: arrestati due giovani

Approfondimenti su Ancona Umbro

Durante un normale controllo stradale nel Vco, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sparatoria in centro ad Avellino, la Squadra Mobile arresta due giovani: si indaga sul movente

Ultime notizie su Ancona Umbro

Argomenti discussi: Fabriano, arrestati gli spacciatori in trasferta: due giovani avevano droga in auto; Avevano droga in auto: arrestati due giovani; Trovati con quasi 6mila euro cash, in un box nascondono hashish e altri 75mila euro: arrestati due ragazzi; Cocaina tra i gettoni e crack nel reggiseno: i nascondigli dello spaccio tra Labaro e corso Francia.

Avevano droga in auto: arrestati due giovaniL’operazione a Perugia dove si trovavano un 20enne di Fabriano e un 25enne di Cerreto: trovate cocaina, hashish e stupefacenti sintetici ... msn.com

Fabriano, arrestati gli spacciatori in trasferta: due giovani avevano droga in autoFABRIANO - Dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio avvenuto a Perugia, ieri per due giovani, uno di 20 e uno di 25 anni, è scattato anche l’avviso orale da parte ... corriereadriatico.it

I carabinieri avevano messo da tempo gli occhi su quel casolare nell’empolese, insospettiti da alcuni movimenti. Così, con l’obiettivo tra le altre cose di cercare armi, hanno fatto irruzione. E hanno scoperto qualcosa di impensabile: una raffineria di droga, con facebook