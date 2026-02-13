Arrestati due pusher in centro a Catania: in scooter con 800 grammi di droga ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati dalla Polizia in via Crispi. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani spacciatori sorpresi in centro a Catania mentre stavano per cedere sostanze stupefacenti ai clienti. I due ragazzi, entrambi sui 20 anni, sono stati fermati mentre attraversavano la strada su uno scooter con un carico di 800 grammi di droga tra hashish e marijuana, nascosta sotto il sedile. La scena si è svolta alle prime luci del pomeriggio, quando gli agenti hanno deciso di fermar

I due viaggiavano in scooter quando sono stati intercettati da una pattuglia della squadra volanti della Questura impegnata in un servizio di controllo del territorio in via Crispi. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato uno scooter con un voluminoso zaino appeso e fissato con una corda, dettaglio che ha insospettito i poliziotti. Il conducente, inoltre, è stato subito riconosciuto come pregiudicato per reati legati agli stupefacenti, circostanza che ha spinto gli agenti a procedere con un controllo immediato del mezzo e dei due occupanti.

© Dayitalianews.com - Arrestati due pusher in centro a Catania: in scooter con 800 grammi di droga

Nella zona centrale di Catania, i Carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato due minorenni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di piazza Dante mentre erano a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù.

