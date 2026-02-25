Frodi contratti leasing | sequestrate 20 auto di lusso nascoste in un garage a Curno

Il BLITZ. L’indagine coordinata dalla Procura antimafia rumena: recuperati 20 veicoli di alta gamma per un valore di 1,7 milioni di euro. Coinvolti 14 indagati, uno colpito da mandato di cattura internazionale. Operazione transnazionale tra Italia e Romania contro un gruppo criminale specializzato in frodi su crediti e contratti di leasing. Il 3 febbraio 2026, a Curno, i carabinieri d di Bergamo, su segnalazione della polizia rumena, hanno rinvenuto 20 veicoli di lusso occultati all’interno di un garage. Le vetture – Porsche, BMW, Audi e altri marchi di alta gamma – hanno un valore complessivo stimato in circa 1,7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, sarebbero state acquisite tramite contratti di leasing e finanziamenti ottenuti con documentazione falsificata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, 25 febbraio 2026 – L'operazione risale allo scorso 3 febbraio, e alle spalle c'è stato un paziente lavoro d'indagine coordinato dai...

