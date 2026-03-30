Dramma nella notte | addio al presidente della Pro Loco

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo è venuto a mancare improvvisamente il presidente della Pro Loco di Campodarsego. La notizia ha suscitato sgomento tra i membri dell’associazione e la comunità locale, che si sono ritrovati a piangere la scomparsa di una figura conosciuta e apprezzata. La morte è avvenuta senza preavviso, lasciando un vuoto nella vita sociale del paese.

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo a Campodarsego è morto Renzo Libralon. Era una persona apprezzata sul territorio per il suo impegno civico nel mondo del volontariato. Lascia nello strazio la famiglia. Il commosso ricordo del sindaco Walter Gallo La comunità di Campodarsego in lutto. Nella notte tra il 29 e il 30 marzo è morto improvvisamente il presidente della Pro Loco Renzo Libralon. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso che l'ha colpito nel sonno. Quando la moglie ha intuito che si stava consumando un dramma ha subito chiamato il Suem 118, ma i sanitari accorsi in tempi rapidi non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Dramma nella notte: addio al presidente della Pro Loco Articoli correlati Leggi anche: Bruno Pirolo nuovo Presidente della Pro Loco Solofra È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a SpoltoreLa Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina a presidente di Marco... Ian McKellen: Priest of Love (1981) FULL MOVIE | The D.H. Lawrence Story