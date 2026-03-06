Bruno Pirolo nuovo Presidente della Pro Loco Solofra

Da avellinotoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s. ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione di un nuovo Presidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha confermato il nome di chi occuperà questa posizione. La comunicazione si riferisce esclusivamente all’evento e ai soggetti coinvolti senza aggiungere dettagli o analisi.

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s. annuncia il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo Presidente. La Pro Loco opera infatti per la promozione turistica, culturale e ambientale del territorio, organizzando iniziative, eventi e attività a beneficio della comunità e dei visitatori. Nel comunicare il passaggio di consegne, Domenico Cosimato ha espresso gratitudine verso tutti i volontari e i soci che hanno contribuito alla crescita dell’associazione. «Lascio la presidenza con grande emozione e anche con un po’ di dispiacere, perché la Pro Loco in questi anni è cresciuta tantissimo. Oggi è una realtà più strutturata, con molti più associati, con un numero sempre maggiore di eventi e con un impegno costante anche a supporto delle altre associazioni e dei cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a SpoltoreLa Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina a presidente di Marco...

Concerto lirico per i trent’anni della Pro LocoLunedì sera, nella Serra del Parco di Villa Filippini, la Pro Loco di Besana apre il nuovo anno con il concerto lirico “E la Preghiera si fece...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.