Bruno Pirolo nuovo Presidente della Pro Loco Solofra

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s. ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione di un nuovo Presidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha confermato il nome di chi occuperà questa posizione. La comunicazione si riferisce esclusivamente all’evento e ai soggetti coinvolti senza aggiungere dettagli o analisi.

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s. annuncia il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo Presidente. La Pro Loco opera infatti per la promozione turistica, culturale e ambientale del territorio, organizzando iniziative, eventi e attività a beneficio della comunità e dei visitatori. Nel comunicare il passaggio di consegne, Domenico Cosimato ha espresso gratitudine verso tutti i volontari e i soci che hanno contribuito alla crescita dell’associazione. «Lascio la presidenza con grande emozione e anche con un po’ di dispiacere, perché la Pro Loco in questi anni è cresciuta tantissimo. Oggi è una realtà più strutturata, con molti più associati, con un numero sempre maggiore di eventi e con un impegno costante anche a supporto delle altre associazioni e dei cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

