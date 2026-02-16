È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a Spoltore

Marco Mazzocchetti diventa presidente della Pro Loco di Caprara a Spoltore dopo aver vinto le elezioni interne dell’associazione, che ha deciso di rinnovare i propri dirigenti. La nomina arriva in un momento in cui l’associazione vuole rilanciare iniziative culturali e eventi locali più coinvolgenti. Mazzocchetti, già attivo nel volontariato, promette di portare nuova energia e idee concrete per far conoscere meglio il patrimonio del paese.

La Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina a presidente di Marco Mazzocchetti. Lo scorso 2 febbraio l'associazione ha completato le procedure previste dallo statuto per il rinnovo delle cariche sociali, definendo la nuova composizione del Consiglio Direttivo che guiderà le attività sul territorio fino al 31 dicembre 2027. Il nuovo presidente, Marco Mazzocchetti, subentrato a Carlo Passeri, nel ringraziare per la fiducia dichiara: «È un onore per me guidare questa associazione in una fase di rinnovata energia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Il presidente del comitato Spoltore Pro Nuova Pescara: "Montesilvano dice la sua senza ostacolare" Il presidente del comitato Spoltore Pro Nuova Pescara, Marco Rossi, ha criticato la proposta di indire un referendum, sostenendo che questa mossa rallenta i progetti di sviluppo locale. L'amministrazione di Spoltore stanzia fondi per chi iscrive i figli nelle scuole di Caprara Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spoltore, Marco Mazzocchetti nuovo presidente della Pro Loco di Caprara: obiettivo promuovere cultura e tradizioni locali.; Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Caprara a Spoltore: Marco Mazzocchetti è il nuovo presidente. Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Caprara a Spoltore: Marco Mazzocchetti è il nuovo presidentepoliticamentecorretto.com - Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Caprara a Spoltore: Marco Mazzocchetti è il nuovo presidente ... politicamentecorretto.com NOVITÀ Rinnovato il direttivo della #ProLoco di #Caprara a Spoltore: #MarcoMazzocchetti è il nuovo presidente fino al 2027. Tradizioni e comunità al centro del progetto. #Abruzzo #Spoltore #Cultura @ladolcevitamag_ @UNPLI x.com Che splendida atmosfera si respira oggi a #Caprara! La festa di #Carnevale presso l’ex scuola dell’infanzia porta con sé un' allegria davvero contagiosa grazie alla splendida organizzazione del Presidente della Pro Loco Caprara d'Abruzzo Marco Mazzoc - facebook.com facebook