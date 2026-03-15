dove vedere gli oscar 2026 in tv e streaming gli orari della diretta in chiaro

Gli Oscar 2026 si svolgeranno il 15 marzo a Roma, con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. Sono stati comunicati gli orari della diretta in chiaro, permettendo al pubblico di seguire l’evento dal vivo. La notte degli Oscar si avvicina e molte persone si preparano a seguire la manifestazione.

Roma, 15 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è iniziato: la notte degli Oscar 2026 è sempre più vicina. Mancano pochi giorni alla cerimonia più importante del cinema internazionale che consegnerà le ambite statuette nelle mani dei protagonisti più amati di questa stagione cinematografica. Gli appassionati non stanno più nella pelle: ecco tutto ciò che c’è da sapere per seguire la premiazione anche dall’Italia. Dove si svolge la cerimonia. La 98esima Cerimonia degli Academy Awards, meglio conosciuti come Oscar, si svolgerà come tradizione vuole nel Dolby Theatre di Los Angeles, in California. La conduzione generale è stata affidata nuovamente a Conan O’Brien ma accanto a lui ci saranno anche tanti co-presentatori per ogni singola categoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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