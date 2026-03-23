Dove vedere in tv Italia-Irlanda del Nord playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario canale streaming

Arriva il momento delle semifinali dei play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, inserita in prima fascia in fase di sorteggio, sfiderà l’Irlanda del Nord, ripescata per gli spareggi grazie alla Nations League. L’incontro andrà in scena giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo: gli azzurri devono vincere il match per poi andare a giocarsi il tutto per tutto in casa della vincente di Galles-Bosnia Erzegovina in finale. Il match tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, valido per i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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