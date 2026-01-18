Buen camino di Zalone è il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano ma non è quello più visto anzi | ecco come stanno davvero i numeri al box office

Da ilfattoquotidiano.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Buen camino è il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano (ma non è quello più visto, anzi). L’ultimo balzo per la ditta ZaloneNunziante è stato quello di sabato 17 gennaio 2026 con un altro milione e 325mila e rotti euro messi in cassa. Cifretta mica da ridere, a quasi un mese dall’uscita del film, che ha permesso a Buen Camino di raggiungere 68milioni 823mila 069 euro e superare definitivamente Avatar (2009). Il film evento mondiale in 3D di James Cameron con i suoi 68milioni 675mila 722 euro è rimasto imbattuto di fronte a più attacchi zaloniani per quasi vent’anni: Quo Vado? (2016) che ha incassato 65. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

buen camino di zalone 232 il film che ha incassato di pi249 nella storia del cinema italiano ma non 232 quello pi249 visto anzi ecco come stanno davvero i numeri al box office

© Ilfattoquotidiano.it - “Buen camino” di Zalone è il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano ma non è quello più visto, anzi: ecco come stanno davvero i numeri al box office

Checco Zalone batte Avatar: «Buen Camino» sbanca il box office e dice molto più dell’Italia che del cinema d’autore
Il nuovo film di Checco Zalone, «Buen Camino», ha sorpreso il pubblico e ha conquistato il primo posto al box office, superando anche grandi produzioni come Avatar. L’opera, più che un semplice successo commerciale, riflette una visione autentica dell’Italia e della sua cultura, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sulla realtà. Una produzione che, pur nel suo stile semplice, dice molto sul panorama cinematografico attuale.

Leggi anche: Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Buen Camino: il film di Checco Zalone raccontato da un pellegrino | Cammino di Santiago

Video Buen Camino: il film di Checco Zalone raccontato da un pellegrino | Cammino di Santiago

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.