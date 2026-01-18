Buen camino di Zalone è il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano ma non è quello più visto anzi | ecco come stanno davvero i numeri al box office

Buen camino è il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano (ma non è quello più visto, anzi). L’ultimo balzo per la ditta ZaloneNunziante è stato quello di sabato 17 gennaio 2026 con un altro milione e 325mila e rotti euro messi in cassa. Cifretta mica da ridere, a quasi un mese dall’uscita del film, che ha permesso a Buen Camino di raggiungere 68milioni 823mila 069 euro e superare definitivamente Avatar (2009). Il film evento mondiale in 3D di James Cameron con i suoi 68milioni 675mila 722 euro è rimasto imbattuto di fronte a più attacchi zaloniani per quasi vent’anni: Quo Vado? (2016) che ha incassato 65. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Checco Zalone batte Avatar: «Buen Camino» sbanca il box office e dice molto più dell’Italia che del cinema d’autore

Il nuovo film di Checco Zalone, «Buen Camino», ha sorpreso il pubblico e ha conquistato il primo posto al box office, superando anche grandi produzioni come Avatar. L’opera, più che un semplice successo commerciale, riflette una visione autentica dell’Italia e della sua cultura, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sulla realtà. Una produzione che, pur nel suo stile semplice, dice molto sul panorama cinematografico attuale.

Record storico per Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Mzl. Con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli - facebook.com facebook

