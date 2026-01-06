Oggi si svolge l’estrazione finale della Lotteria Italia, un evento atteso da molti. Nel frattempo, nell’Agrigentino sono stati già assegnati due premi, dimostrando come questa tradizione continui a coinvolgere diverse realtà. L’edizione in corso registra un forte interesse a livello nazionale, con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, segnando un ritorno di attenzione che fa ripartire la tradizione.

La Lotteria Italia torna a far parlare di sé con numeri che non si registravano da tempo. L’edizione in corso ha fatto segnare un deciso ritorno di interesse a livello nazionale con oltre 9,6 milioni di tagliandi acquistati e un incremento che mancava da anni. Un dato che conferma come il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Lotteria Italia, oggi l’estrazione finale ma nell’Agrigentino già vinti due premi: ecco dove

