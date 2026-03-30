dove porta il sentiero di guerra di israele

Il governo israeliano ha avviato una serie di operazioni militari nella regione, con interventi che hanno causato numerosi feriti e danni a infrastrutture civili. Le attività sono state condotte senza l'autorizzazione di organismi internazionali e hanno coinvolto diverse aree, causando l'interruzione di servizi essenziali e lo spostamento di civili. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per l'intensità delle operazioni e le ripercussioni sulla popolazione locale.

Ecco un rompicapo. Mentre le borse di tutto il mondo reagiscono con nervosismo al massacro in corso in Iran, la borsa di Tel Aviv fa affari d’oro. Ed eccone un altro: mentre milioni di persone nella regione temono l’operazione militare israelo-statunitense e le sue conseguenze, la società israeliana festeggia. Secondo gli ultimi sondaggi, il 93 per cento della popolazione ebraica di Israele sostiene la guerra. Sul quotidiano Yedioth Ahronoth un giornalista ha colto questa atmosfera euforica: Mentre ci sbarazziamo della mostruosa piovra iraniana, cammino per la strada e vedo i negozi aperti, i rider del servizio di consegne Wolt che corrono per portare sushi, shawarma e dolci al cioccolato esageratamente costosi, la gente che fa jogging nel parco, mentre a casa ho l’elettricità, l’acqua calda e internet. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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