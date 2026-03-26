Guerra o accordo? Israele aspetta Trump e cambia strategia | Iran maestro nel nascondere armi ecco dove colpiamo ora

A circa un mese dai raid congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il futuro dell’azione militare rimane incerto. Israele ha annunciato un cambio di strategia, puntando ora a colpire aree specifiche, mentre il governo statunitense non ha ancora deciso se proseguire con operazioni militari o avviare negoziati. La situazione resta tesa e senza una posizione ufficiale definita.

Guerra o negoziati? Invasione o accordo? A quasi un mese dal lancio dei raid Usa-Israele sull’Iran Donald Trump resta criptico sul destino dell’avventura militare in Medio Oriente. Da un lato sguinzaglia i suoi uomini a scambiarsi messaggi con interlocutori a Teheran, dall’altra dispiega altre migliaia di marines verso la regione. «L’Iran vuole parlare perché è sconfitto». «Ha la chance di fare un accordo, vedremo se riusciremo». «Non sono a caccia disperatamente di un accordo, al contrario abbiamo altri target che vogliamo colpire prima di lasciare». «La tempistica per la guerra è di 4-6 settimane e stiamo molto in anticipo sulla tabella di marcia». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Il mediatore britannico smentisce Trump: c’era un accordo sul tavolo con l’Iran, ma Usa e Israele hanno scelto la guerraMentre Donald Trump ha ripetuto più volte che l’attacco a Iran era «inevitabile» perché Teheran non voleva negoziare e rappresentava una minaccia...

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

Aggiornamenti e notizie su Guerra o accordo Israele aspetta Trump...

Temi più discussi: La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 23 marzo - LIVEBLOG; USA e Israele non hanno gli stessi obiettivi in Iran: per Trump è un grosso problema; Guerra Iran, un accordo è possibile? Trump apre al compromesso, ma Israele resta un’incognita. Ecco cosa aspettarsi, parla l’esperto.

Iran, Trump: Vogliono l'accordo perché li abbiamo massacratiIl capo della Casa Bianca: «I tempi della guerra in Iran sono di 4-6 settimane, siamo in anticipo». Vance: «L'esercito iraniano è stato distrutto». Rubio: «Il ... lastampa.it

Trump: «Accordo su 15 punti, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica». Teheran: «Fake news»Il tycoon lavora a un team, intanto si infiamma ancora il fronte del Libano. A Hormuz resta il blocco della navigazione ... unionesarda.it

Un mese di guerra in Iran: rendimenti in rialzo, timori d'inflazione x.com

Il presidente delude e spaventa i suoi perché la guerra in Iran rappresenta una clamorosa inversione di rotta rispetto alle fondamenta del «trumpismo» - facebook.com facebook