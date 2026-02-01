Douglas Costa svela un retroscena | Mi voleva l’Inter Ecco chi mi ha convinto ad accettare la Juventus

Douglas Costa rivela un retroscena sulla sua carriera: la sua scelta di unirsi alla Juventus non è stata solo una decisione tecnica. L’attaccante brasiliano confessa che l’Inter lo aveva cercato, ma sono state le parole di un suo ex compagno a convincerlo a firmare con i bianconeri. Costa non rivela il nome, ma dice che è stato lui a spingerlo a prendere la strada della Juventus e lascia intendere che il famoso tentativo dell’Inter è stato più di un semplice interesse.

Douglas Costa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ripercorre la sua avventura con la maglia della Juventus svelando alcuni retroscena. Il panorama del calcio italiano si arricchisce di una storia dai contorni romantici e incredibili. Douglas Costa, l'ala brasiliana che ha incantato i palcoscenici più prestigiosi d'Europa, ha scelto di ripartire dal basso, sposando la causa di una piazza storica che sta tentando la risalita. Il fuoriclasse, ex Juventus e Bayern Monaco, è pronto a una nuova sfida professionale che ha lasciato tutti a bocca aperta. L'ufficialità del suo arrivo tra i dilettanti ha scosso il mercato: Douglas Costa è pronto a vestire la maglia del Chievo in Serie D.

