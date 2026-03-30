Douglas Costa | A Lewandowski consiglio la Juve Io mi sento juventino dentro nel 2023 vicino a tornare

Douglas Costa ha affermato di aver consigliato a Lewandowski di trasferirsi alla Juventus. Il calciatore ha dichiarato di sentirsi juventino dentro e ha parlato di un possibile ritorno nel 2023. Le sue parole sono state riportate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui motivi di questa scelta. Non ci sono altre informazioni riguardo a eventuali trattative o accordi ufficiali.

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