Douglas Costa torna a parlare del suo passato e dei suoi ricordi in Italia. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza al Chievo per sei mesi, rivela di aver avuto un ruolo importante di Balotelli nella sua carriera e ricorda anche il consiglio di Guardiola, che gli ha cambiato la vita. Dopo aver segnato contro la Juventus, ora spera di segnare anche contro il suo ex club, prima di partire per Dubai.

Douglas Costa ha messo da parte la saudade per l’Italia chiudendo in valigia le emozioni. Sei anni dopo aver lasciato la Juventus, l’esterno brasiliano è tornato per iniziare una nuova avventura: vestirà la maglia del Chievo in Serie D. “Amo le sfide, non vedo l’ora di rimettermi in gioco. Voglio aiutare la squadra a tornare tra i professionisti. Sono pronto”. Il classe ’90 è il grande colpo di mercato del club gialloblù: ha firmato un contratto di sei mesi. Poi si trasferirà all’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi: “Tutto è nato grazie a Mario Balotelli, siamo molto amici. Lui mi ha fatto conoscere il presidente Laterza e il ds Fulco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douglas Costa: "Al Chievo grazie a Balotelli. Guardiola mi cambiò la carriera, una volta mi disse..."

Approfondimenti su Douglas Costa

L’arrivo di Douglas Costa al Chievo Verona rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, con un accordo temporaneo di sei mesi prima di trasferirsi a Dubai.

Nel 1997, Enrico Bertolino esordì al cinema con il film Incontri proibiti, diretto e interpretato da Alberto Sordi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Douglas Costa

Argomenti discussi: Clamoroso al Chievo: salta l'arrivo di Douglas Costa, a rischio il tesseramento; Laterza: ''Con Balotelli e Douglas Costa riscriveremo la favola del Chievo''; Douglas Costa al Chievo Verona guadagnerà quanto un impiegato medio in italia; ? Douglas Costa è arrivato in Italia: Al Chievo anche grazie a Balotelli.

Douglas Costa torna in Italia, al Chievo: Allegri con me ha dato tutto e io con luiTra i colpi più esotici di questa sessione invernale di calciomercato c'è sicuramente quello del Chievo Verona, che milita in Serie D nel girone B dove si trova anche ... milannews.it

Douglas Costa Chievo, il brasiliano è tornato in Italia e ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore dei clivensiDouglas Costa Chievo, il brasiliano è tornato in Italia e ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore dei clivensi Il colpo più romantico e inaspettato di calciomercato ha finalmente toccato il ... calcionews24.com

Chievo, Douglas Costa: "Sono felice di essere di nuovo in Italia, qui grazie a Balotelli" https://bitly.cx/As87d - facebook.com facebook

#DouglasCosta in Italia, riparte dalla D. Subito un pensiero per #Allegri: "Anche io con lui..." x.com