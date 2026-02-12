Pulisic | I tifosi del Milan sono fantastici Io sto bene mi sento meglio Sono vicino…
Christian Pulisic si è detto felice di giocare nel Milan. In un’intervista, ha detto che i tifosi sono fantastici e che si sente meglio rispetto a prima. Ha anche aggiunto di essere vicino alla forma migliore e di apprezzare il sostegno che riceve dai supporter rossoneri.
Christian Pulisic, attaccante del Milan dal 2023, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di Access Hollywood, programma televisivo statunitense. Il numero 11 rossonero ha toccato varie tematiche: dalla lingua italiana, alle Olimpiadi Invernali in scena a Milano-Cortina, ma non solo. L'americano ha voluto spendere alcune parole anche sul rapporto con i tifosi del Milan, club con cui 'è esploso'. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni: Abbiamo sentito il tuo italiano, è incredibile. Ma è vero che quando sei arrivato qua nel 2023 non lo conoscevi affatto? “Sì, un paio d’anni fa non sapevo neanche una parola in italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
