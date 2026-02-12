Christian Pulisic si è detto felice di giocare nel Milan. In un’intervista, ha detto che i tifosi sono fantastici e che si sente meglio rispetto a prima. Ha anche aggiunto di essere vicino alla forma migliore e di apprezzare il sostegno che riceve dai supporter rossoneri.

Christian Pulisic, attaccante del Milan dal 2023, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di Access Hollywood, programma televisivo statunitense. Il numero 11 rossonero ha toccato varie tematiche: dalla lingua italiana, alle Olimpiadi Invernali in scena a Milano-Cortina, ma non solo. L'americano ha voluto spendere alcune parole anche sul rapporto con i tifosi del Milan, club con cui 'è esploso'. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni: Abbiamo sentito il tuo italiano, è incredibile. Ma è vero che quando sei arrivato qua nel 2023 non lo conoscevi affatto? “Sì, un paio d’anni fa non sapevo neanche una parola in italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic: “I tifosi del Milan sono fantastici. Io sto bene, mi sento meglio. Sono vicino…”

Approfondimenti su Pulisic Milan

Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha commentato l’incontro con Dazn dopo la partita contro il Napoli.

Mike Maignan, portiere del Milan, si prepara per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pulisic Milan

Argomenti discussi: Perché Pulisic non gioca Bologna-Milan: non è stato convocato, scelta tecnica o infortunio?; Lautaro e Pulisic sopra, poi al top ci sono io. E sogno l'Inghilterra; Milan-Pulisic, niente rinnovo | In arrivo una super offerta: i rossoneri iniziano a tremare; Il Milan scopre il peso di Nkunku: in serie A ha inciso come Leao, solo Pulisic meglio di lui.

Batosta Pulisic: Allegri e i tifosi del Milan non vogliono crederciGrazie al successo sul campo del Bologna (3-0), il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter e tenuto a distanza Napoli, Juventus e Roma. La squadra di Max Allegri ha ... diregiovani.it

Milan, cresce la preoccupazione per PulisicLa situazione circa il futuro di Pulisic al Milan è attualmente in forte dubbio. Nel frattempo, tra i rossoneri cresce la preoccupazione. newsmondo.it

Le condizioni di Pulisic verso la trasferta a Pisa facebook