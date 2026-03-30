Desire Doue ha dichiarato di provare grande orgoglio dopo aver segnato i suoi primi due gol con la nazionale francese durante l’amichevole vinta 3-1 contro la Colombia. La giocatrice si è mostrata soddisfatta della prestazione personale e del risultato ottenuto dalla squadra. La partita si è svolta in un contesto amichevole, con Doue protagonista in attacco.

Notizia fresca giunta in redazione: Desire Doue afferma che c’è “molto orgoglio” dopo aver segnato i suoi primi due gol con la Francia nell’amichevole vinta 3-1 contro la Colombia. Doue ha segnato in entrambi i tempi, con Marcus Thuram che ha segnato anche il fondo della rete mentre la Francia ha ottenuto due vittorie su due nella sosta per le nazionali di marzo, dopo aver battuto anche il Brasile. Jaminton Campaz ne ha recuperato uno per la Colombia nel finale, mentre Kylian Mbappe ha quasi conquistato i titoli dei giornali nei tempi di recupero. Dopo essere entrato come sostituto al 78?, Mbappe si è infilato a porta vuota, ma la segnalazione di fuorigioco gli ha negato il 57esimo gol per la nazionale che lo avrebbe portato al pari di Olivier Giroud in cima alla classifica dei marcatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Doue è felice dopo aver aperto il conto dei gol della Francia

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An tashi wasan Faransa da Colombia, Faransa ce taci zali a wasan da fi har 3-1. Doue ne yaci biyu sai Thuram ya ci qaqa Fagen wasannin kwallon kafa - facebook.com facebook