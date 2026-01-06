Serie D Bartoli saluta Coriano con un gol | Felice di aver regalato un punto

Nel match di Serie D, Bartoli ha lasciato il segno con un gol che ha contribuito al pareggio del Coriano contro il Tuttocuoio, risultato 1-1. Dopo tre incontri senza punti e una serie di gol subiti, il punto ottenuto rappresenta un passo avanti, anche se la squadra resta alla ricerca della prima vittoria stagionale, che manca da undici partite.

Il Tropical Coriano apre il nuovo anno con un pareggio per 1-1 contro il Tuttocuoio: un risultato importante dopo tre gare senza punti e ben otto gol subiti, ma che non appaga la sete di vittoria con cui il Coriano manca l’appuntamento da undici partite. Il finale di 2025 è stato infatti tutt’altro che sereno per Scardovi e i suoi, ma contro i neroverdi toscani qualcosa sembra essersi finalmente sbloccato. I romagnoli hanno disputato una buona partita, pagando dazio soltanto per l’ennesimo momento di disattenzione, costato il gol subito su un cross laterale. A tenere vivi i sogni corianesi è stata però la bandiera di casa, Tommaso Bartoli, che dopo oltre dieci anni tra settore giovanile e prima squadra è pronto a salutare il Tropical alla volta del Tre Penne; ma non prima di aver lasciato segnato il gol del tanto agognato pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

