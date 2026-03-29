Due minorenni detenuti al Pratello sono evasi questa mattina, approfittando delle impalcature posizionate per i lavori nella struttura. Uno dei due è stato già rintracciato e fermato dalla polizia. La fuga ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno proseguendo le ricerche dell'altro ragazzo. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili verificatisi negli ultimi mesi.

Bologna, 29 marzo 2026 – Due ragazzini detenuti al Pratello sono evasi questa mattina, sfruttando le impalcature presenti per i lavori. Da quanto si apprende, i due, entrambi minorenni stranieri, hanno approfittato dell’ora d’aria per arrampicarsi e scappare. Subito il personale di polizia penitenziaria ha dato l’allarme e uno dei due fuggitivi è stato bloccato assieme alle Volanti della polizia e riportato dentro. Sono ancora in corso le ricerche dell’altro evaso. A denunciare l’ennesima evasione da quando al Pratello sono in corso i lavori di ristrutturazione, è Giuseppe Merola, segretario nazionale del sindacato di comparto Fsa Cnpp Spp,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ennesima evasione dal Pratello: due ragazzini fuggiti, uno è già stato fermato

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