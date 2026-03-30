Dopo il successo in Cina, accompagnato anche da una maglietta celebrativa, sono stati gli amici a organizzare una festa a sorpresa. La celebrazione ha coinvolto persone vicine che si sono riunite per festeggiare il primo risultato e la prima pole position conquistata. Non si conoscono ancora i dettagli di eventuali premi o riconoscimenti, ma l’atmosfera sembra essere di grande entusiasmo.

Chissà cosa gli riserveranno gli amici questa volta. Per il primo successo e la prima pole, festa a sorpresa. Festa con la complicità di mamma Veronica e nonna Giuliana – guai, giustamente, a chi tocca il nipote – impegnata nelle faccende di casa, prima dell’arrivo di Andy. Complicità della famiglia perché la festa è stata organizzata in casa Antonelli, a Casalecchio, senza che Kimi sospettasse nulla. Poi, uno alla volta, una sorta di ’nascondino’ al contrario, sono spuntati gli amici di sempre. Tutto organizzato con relativa maglietta celebrativa, perché è chiaro che quel 15 marzo 2026, in Cina, resterà scolpito nella mente di Kimi e di chi fa il tifo per questo giovanissimo ragazzo, veloce e imprendibile in pista, gentile e cordiale fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo la sorpresa, con tanto di maglietta celebrativa, legata all’impresa in Cina. Gli amici pronti a festeggiarlo

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