L’Italia del curling crolla a sorpresa contro la Cina Le Azzurre sorprendono gli Stati Uniti
L’Italia del curling perde contro la Cina perché non riesce a controllare le foche di ghiaccio durante la partita. La squadra cinese sfrutta al massimo le opportunità, portando a casa un punteggio di 11-4 e mettendo a rischio le speranze di medaglia a Milano-Cortina 2026. Nel frattempo, le Azzurre sorprendono gli Stati Uniti e ottengono una vittoria importante per il loro cammino.
L'Italia di curling viene sconfitta a sorpresa 11-4 dalla Cina e mette in serio pericolo la rincorsa ad una medaglia a Milano-Cortina 2026. Troppo brutta per essere vera, la squadra azzurra a dispetto di tutti i pronostici, crolla contro i cinesi, fanalini di coda, ancora a secco di vittorie e reduci da cinque sconfitte consecutive. Non c'è mai stata storia sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove gli asiatici rubano tre mani consecutive in avvio di partita e vanno a vincere in soli sette end. Un distacco troppo ampio per essere colmato per Retornaz e compagni, a cui serviva una vittoria per inseguire la qualificazione alle semifinali, a cui prenderanno parte le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.
L’Italia del curling crolla a sorpresa contro la Cina: ecco cosa serve per conquistare la semifinale
L’Italia del curling ha perso contro la Cina, con un risultato di 11-4, perché ha commesso troppi errori durante la partita.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia cerca la prima vittoria contro gli Stati Uniti
L'Italia spera di conquistare la prima vittoria contro gli Stati Uniti nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive.
