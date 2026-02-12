Dopo aver vinto l’oro nel superG, Federica Brignone ha ricevuto un caloroso riconoscimento da Sergio Mattarella. Il presidente le ha detto “Bravissima, complimenti”, lasciando trasparire orgoglio per l’impresa della sciatrice, che è tornata in pista meno di dieci mesi dopo un grave infortunio. Il dialogo tra i due è stato semplice e diretto, senza fronzoli.

“Bravissima, complimenti”, Così Sergio Mattarella – con orgoglio – a Federica Brignone dopo l’impresa nel superG, con Brignone che ha vinto l’oro a meno di dieci mesi dall’infortunio. Il capo di Stato ha parlato di una gara “ incredibile ” e “ indimenticabile “. “Si può dire che ci contavo”, ha aggiunto Mattarella. “ Io non così tanto “, ha risposto ridendo Federica Brignone, emozionata nel post gara. Mattarella ha poi salutato il pubblico presente, che lo ha applaudito. Successivamente anche le frecce tricolore, lasciando la loro scia, hanno sfrecciato durante la celebrazione sul podio sull’Olympia delle Tofane dopo l’impresa di Federica Brignone in superG ai Giochi di Milano-Cortina, ancora sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bravissima, ci contavo”, “Io non così tanto”: il dialogo tra Mattarella e Brignone dopo l’impresa

