Dopo dieci stagioni, Rimini ha deciso di non riproporre il BoaBay, il grande acquapark galleggiante che ogni estate si trovava nelle acque del mare Adriatico davanti agli stabilimenti balneari dal numero 47 al 62. La struttura, presente ogni anno fino a quest’anno, non sarà più installata nel 2026. La decisione riguarda la sospensione temporanea dell’installazione del parco acquatico in mare.

Dopo dieci stagioni e migliaia di visitatori, il maxi gonfiabile resta in magazzino in attesa di nuove certezze. La Bolkestein e gli investimenti necessari bloccano il progetto per l’estate 2026 Quest’anno Rimini dovrà rinunciare al BoaBay, il maxi acquapark galleggiante che ogni estate fa capolino nelle acque del mare Adriatico, antistante gli stabilimenti balneari che vanno dal numero 47 al 62. Dopo dieci estati consecutive, nel 2026 l’attrazione non verrà montata, con i gonfiabili che resteranno chiusi in magazzino. Ad annunciarlo sono stati direttamente i gestori de Le Spiagge Rimini. “Dopo dieci fantastiche stagioni e innumerevoli tuffi - viene spiegato -, scivolate e momenti condivisi, il nostro amato parco acquatico ha chiuso i battenti a settembre 2025. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dopo dieci estati, Rimini rinuncia al BoaBay: nel 2026 niente maxi acquapark in mare

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