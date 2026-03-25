Il sapore di quelle estati al mare L’addio della Riviera a Gino Paoli

Le estati sul mare sono da sempre legate a ricordi e atmosfere uniche. Recentemente, la Riviera ha assistito a un addio che ha coinvolto molti appassionati di musica italiana. La scena musicale si è fermata di fronte alla perdita di un artista che aveva segnato più generazioni con le sue canzoni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra fan e colleghi.

"Sapore di sale, sapore di mare.". Le note di uno dei capolavori della musica italiana ora assumono un sapore profondamente amaro. Gino Paoli si è spento all’età di 91 anni a Genova. La sua scomparsa arriva a pochi mesi da quella del grande amore della sua vita, Ornella Vanoni: un legame indissolubile come quello che lo univa alla Riviera. "È una terra che ho nel cuore", diceva nel 2017, ospite del teatro Novelli. Dalle serate riminesi degli anni ’60 all’Embassy, passando per la Locanda del Lupo, fino alle estati al a Riccione, Paoli aveva trovato qui una seconda casa. "Con la scomparsa di Gino Paoli, l’Italia perde il patriarca della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gino Paoli

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Oggi se n’è andato Gino Paoli. E no… oggi non se ne va solo un artista. Se ne va un uomo che sapeva amare. Davvero. Non solo le persone. Ma anche chi non parla. Chi guarda. Chi resta. I suoi cani non erano “animali domestici”. Erano casa. Nana, con que - facebook.com facebook

Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com