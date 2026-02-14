Crociere crescita record | nei prossimi dieci anni in mare altre 77 maxi-navi

Le compagnie di crociera hanno annunciato che nei prossimi dieci anni aggiungeranno circa 77 imponenti navi ai loro fleet, creando 200 mila nuovi posti in mare. Questa decisione deriva dalla forte domanda di viaggi di lusso e da un settore che sta crescendo rapidamente. Aumenteranno le possibilità di partire per le vacanze in mare, con rotte sempre più lunghe e destinazioni più esotiche. Una delle compagnie ha già mostrato le nuove navi in fase di costruzione, pronte a entrare in servizio entro il 2033.

Nei prossimi dieci anni sulle navi da crociera ci saranno altri 200mila posti disponibili. È il dato che più fa riflettere tra quelli pubblicati da Cruise Industry News: aumenteranno ancora e di molto coloro che sceglieranno la crociera per andare in vacanza. Basti pensare che in Europa solo 3-4 vacanzieri su cento oggi scelgono la crociera, mentre basta attraversare l’Atlantico per arrivare a doppia cifra e, in particolare, negli Usa arrivare anche a 13-14 su cento. Un’industria che cresce, dunque, quella delle crociere: tutti gli indicatori dicono che in questo mercato è l’offerta a fare la domanda. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crociere, crescita record: nei prossimi dieci anni in mare altre 77 maxi-navi Turismo italiano: boom economico e occupazionale, previsioni in crescita per i prossimi dieci anni. Il settore del turismo in Italia continua a crescere a ritmo sostenuto. Crociere, al porto di Napoli gas pulito per le maxi-navi: «Inizia una nuova stagione» Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Msc Crociere sigla accordo con Simest per la crescita dell aziende della filiera; Accordo Simest – Msc divisione crociere per l’internazionalizzazione della filiera; Intesa Simest–Msc Crociere: Così promuoveremo la crescita della filiera crocieristica; Crociere in crescita nell’Adriatico croato. Crociere, crescita record: nei prossimi dieci anni in mare altre 77 maxi-naviNei prossimi dieci anni sulle navi da crociera ci saranno altri 200mila posti disponibili. È il dato che più fa riflettere tra quelli pubblicati da Cruise Industry News: ... ilmattino.it Msc Crociere sigla accordo con Simest per la crescita dell aziende della filieraSimest e la divisione Crociere del gruppo Msc hanno sottoscritto un protocollo finalizzato a promuovere nuovi investimenti a sostegno della competitività sui territori e della crescita ... ilmattino.it Il mercato mondiale delle crociere si proietta verso un 2025 da record con 33.664.600 passeggeri totali e un giro d’affari globale di 72.520.000.000 di dollari, segnando una crescita che ridefinisce gli equilibri tra i giganti del settore facebook SIMEST e la divisione Crociere del Gruppo MSC hanno sottoscritto un Accordo di Filiera per sostenere la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane del settore. Il Protocollo si inserisce nel programma Filiere d’Impatto, attraverso il quale SIMEST x.com