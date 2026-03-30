Dopo anni di attesa arriva il primo farmaco naturale per il trattamento della dipendenza da tabacco gratis prescritto dal medico di bas
Dopo diversi anni di studi, è stato approvato il primo farmaco naturale destinato a trattare la dipendenza da tabacco. La nuova terapia, gratuita e prescritta dal medico di base, rappresenta un’opzione che si distingue dai metodi tradizionali come cerotti, gomme o approcci psicologici, spesso utilizzati per aiutare chi desidera smettere di fumare.
P er anni i ricercatori hanno cercato la soluzione: cerotti, gomme e molta psicologia del “devi volerlo davvero”. Adesso per smettere di fumare c’è la citisina. Disponibile da da marzo 2026, è ufficialmente il primo farmaco contro la dipendenza da fumo rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Giornata mondiale senza tabacco: perché smettere di fumare X Leggi anche › Carla Bruni si scaglia contro le sigarette: «Non iniziate mai a fumare» Citisina: cos’è e come funziona il farmaco per smettere di fumare. Il maggiociondolo è una pianta bella e un po’ tossica, con grappoli di fiori gialli simili al glicine. Appartiene alla famiglia delle Leguminose, cresce spontaneamente in molte zone d’Europa e per secoli non ha avuto altro ruolo che quello ornamentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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