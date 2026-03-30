Dopo aver rassegnato le dimissioni quattro giorni fa, Daniela Santanchè ha lasciato la chat dei ministri dell’attuale governo. La ministra del Turismo è uscita dal gruppo di comunicazione tra i membri dell’esecutivo nelle ultime ore. La decisione è arrivata poco dopo il suo addio all’incarico.

Daniela Santanchè è uscita dal gruppo. A quattro giorni dalle dimissioni – tribolate – dal governo, la ministra del Turismo nelle ultime ore ha abbandonato la chat dei ministri dell’esecutivo di Giorgia Meloni. Nel fine settimana, come rivelato dall’agenzia Dire, si era creato qualche imbarazzo all’interno del governo per la sua presenza nel gruppo Whatsapp “Consiglio dei ministri” che aveva portato diversi suoi colleghi a non scrivere più. Alla fine, una volta trapelata la notizia, Santanchè ha abbandonato la chat. Nella chat di governo ci sono i ministri e la premier Meloni e serve soprattutto per organizzarsi sui Consigli dei ministri. Sabato Santanchè, a due giorni dalle dimissioni dopo la sconfitta referendaria, era ancora nella chat provocando qualche imbarazzo tra i colleghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo 4 giorni dalle dimissioni Daniela Santanchè esce dalla chat dei ministri: l’addio stizzito

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