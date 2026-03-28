Il 28 marzo 2026, dalla località toscana di Marina di Pietrasanta, una politica ha pubblicato un video in cui ringrazia il personale del ministero del Turismo. Dopo aver rassegnato le dimissioni, ha rivolto un messaggio di gratitudine allo staff, definendolo una “grande squadra”. Nel video, si nota un tono di riconoscimento nei confronti del team di lavoro.

Marina di Pietrasanta, 28 marzo 2026 – “Grazie allo splendido staff del ministero del Turismo. Una grande squadra. Perché si vince non da soli ma tutti insieme”. L'ex ministro del Turismo, Daniela Santanché, torna sui social qualche giorno dopo le dimissioni per rivolgere un ringraziamento "sentito" alla "squadra fantastica" del ministero stesso. Santanché è in Versilia. E’ qui, nella sua villa a Marina di Pietrasanta, che ha riordinato le idee dopo le ore burrascose della sua uscita di scena. Santanché, il ritorno sui social dopo le dimissioni: "Un grazie al grande staff del ministero del Turismo" “Tutti ci hanno messo passione”. "Ognuno -... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Daniela Santanché torna in video dalla Versilia dopo le dimissioni: “Grazie allo staff del ministero. Si vince tutti insieme”

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