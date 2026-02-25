Vigili del Fuoco il capo reparto Giuseppe Lamberti va in pensione

Nei suoi 35 anni di servizio, Giuseppe ha arricchito il proprio profilo con diverse specializzazioni mettendo la propria competenza al servizio del Corpo Ultimo turno di servizio attivo, oggi 25 febbraio 2026, per il Capo Reparto Giuseppe Lamberti, che dal prossimo primo marzo varcherà la soglia del meritato riposo per raggiunti limiti di età. Giuseppe entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1991, e dopo il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma, inizia la sua carriera al Comando di Cremona, per poi fare ritorno nella sua terra presso il Comando di Avellino. Promosso Capo Squadra nel 2009 e Capo Reparto nel 2019, ha prestato soccorso nelle principali emergenze che hanno segnato la storia del nostro Paese, tra cui le alluvioni di Quindici e Cervinara, il sisma in Abruzzo ed Emilia Romagna, fino all'emergenza rifiuti a Napoli del 2010 e alla storica nevicata del 2012, senza mai far mancare il suo apporto in innumerevoli micro e macro emergenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Fiori per la Madonna della Domus Mercatorum e striscione di auguri sulla Torre dei Lamberti dai vigili del fuocoNella serata di lunedì 8 dicembre, i vigili del fuoco di Verona hanno partecipato a una cerimonia in omaggio alla Madonna, decorando la facciata della Domus Mercatorum con fiori e depositando una corona.

Soccorso in un tombino, esercitazione di Vigili del Fuoco e AcegasApsAmgaSimulato il recupero di un lavoratore colto da malore all’interno di una condotta fognaria. Testati diversi sistemi di calata e recupero ... rainews.it

A Salerno la Prima Festa dei Vigili del Fuoco: 27 febbraio iniziative aperte al pubblico al Comando provincialeSi terrà il 27 febbraio 2026, alle ore 10.00, a Salerno, la prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza istituita nel 2 ... ilvescovado.it