Iran proteste e sparatorie di massa | Teheran | Siamo pronti alla guerra Trump | Vogliono negoziare news in diretta

Le recenti proteste in Iran hanno causato un alto numero di vittime, con oltre 500 morti e migliaia di arresti secondo le ONG. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le autorità e i manifestanti. Mentre Teheran afferma di essere pronta alla guerra, altri leader internazionali suggeriscono la possibilità di negoziati. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su questa crisi in atto.

Iran: Aumento della Violenza e Nuove Sanzioni Imminenti - La situazione in Iran è sempre più critica, con il regime che reagisce con violenza crescente alle incessanti manifestazioni di protesta. notizie.it

Iran, «centinaia di morti nelle proteste». Gli Usa valutano come intervenire - Secondo la fondazione della premio Nobel Narges Mohammadi nel paese sono in corso «sparatorie di massa» contro i manifestanti e le vittime sarebbero «oltre 2000». editorialedomani.it

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

#NEWS - "In #Iran sparatorie di massa contro le proteste, almeno 2mila morti": lo denuncia la fondazione del premio #Nobel per la pace #NargesMohammadi. Migliaia di arresti, oltre 10mila. #Trump valuta l'attacco. Manifestazioni a #Teheran contro la Repu x.com

A due settimane dallo scoppio della nuova ondata di proteste in #Iran, cresce il bilancio della repressione. Le vittime sarebbero almeno 490, ma se ne temono molte di più, mentre sale la tensione a livello internazionale. Il presidente americano #Trump sostie - facebook.com facebook

