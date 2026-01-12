Iran proteste e sparatorie di massa | Teheran | Siamo pronti alla guerra Trump | Vogliono negoziare news in diretta
Le recenti proteste in Iran hanno causato un alto numero di vittime, con oltre 500 morti e migliaia di arresti secondo le ONG. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le autorità e i manifestanti. Mentre Teheran afferma di essere pronta alla guerra, altri leader internazionali suggeriscono la possibilità di negoziati. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su questa crisi in atto.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Aggiungiamo qui riferimento a blackout di internet e ultime dichiarazioni di Teheran e Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, bagno di sangue nelle proteste: “Sparatorie di massa, almeno 2.000 morti”. Trump valuta l’attacco.
Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it
Iran: Aumento della Violenza e Nuove Sanzioni Imminenti - La situazione in Iran è sempre più critica, con il regime che reagisce con violenza crescente alle incessanti manifestazioni di protesta. notizie.it
Iran, «centinaia di morti nelle proteste». Gli Usa valutano come intervenire - Secondo la fondazione della premio Nobel Narges Mohammadi nel paese sono in corso «sparatorie di massa» contro i manifestanti e le vittime sarebbero «oltre 2000». editorialedomani.it
Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza
#NEWS - "In #Iran sparatorie di massa contro le proteste, almeno 2mila morti": lo denuncia la fondazione del premio #Nobel per la pace #NargesMohammadi. Migliaia di arresti, oltre 10mila. #Trump valuta l'attacco. Manifestazioni a #Teheran contro la Repu x.com
A due settimane dallo scoppio della nuova ondata di proteste in #Iran, cresce il bilancio della repressione. Le vittime sarebbero almeno 490, ma se ne temono molte di più, mentre sale la tensione a livello internazionale. Il presidente americano #Trump sostie - facebook.com facebook
