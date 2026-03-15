Nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata morta all’interno della sua casa, completamente carbonizzata. La tragedia si è verificata nelle campagne della zona, trasformando un pomeriggio apparentemente tranquillo in un episodio drammatico. La donna, identificata come Teresa Tiano, è stata trovata senza vita tra le fiamme che hanno devastato l’abitazione.

La tragedia nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli. Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una tragedia nelle campagne di Pozzuoli, dove una donna di 65 anni è morta carbonizzata all’interno della sua abitazione. La vittima si chiamava Teresa Tiano e viveva in una villetta in via delle Colmate, una strada periferica immersa nel verde. L’allarme è scattato intorno alle 15:30 di sabato 14 marzo, quando dal numero di emergenza 112 è arrivata la telefonata del marito della donna. L’uomo, visibilmente sconvolto, ha raccontato agli operatori di aver trovato la moglie senza vita tra le fiamme all’interno della casa. Il marito vede il fumo e corre in casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiamme

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