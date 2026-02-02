Scontro tra scooteristi | donna portata in ospedale

Questa sera, intorno alle 18, un incidente si è verificato alla Foce, all’incrocio tra via Rimassa e via Cecchi. Una donna in scooter è rimasta coinvolta e, dopo l’impatto, è stata portata in ospedale con un’ambulanza della Croce Bianca Genovese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Incidente stradale alla Foce intorno alle ore 18 di lunedì 2 febbraio 2026. Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese in codice giallo in via Rimassa (direzione monte), all'incrocio con via Cecchi. Per cause da accertare, in una giornata con l'asfalto bagnato per la pioggia, due persone alla guida di scooter che procedevano perpendicolarmente si sono scontrate, finendo a terra. Ad avere la peggio, una donna di 64 anni che è stata spinalizzata e portata in codice giallo presso il pronto soccorso del San Martino per trauma lombare e dolore agli arti inferiori.

