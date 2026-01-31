Il 2025 passerà alla storia come l’anno in cui il potere femminile si è consolidato Non ci sono mai state tante donne al potere

Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui le donne hanno raggiunto i livelli più alti di comando mai visti prima. Sono diventate leader di grandi aziende, capi di governo e figure di spicco in settori chiave. La presenza femminile nei ruoli di potere è aumentata in modo netto rispetto al passato. Le storie di successo si moltiplicano e cambiano il volto della politica e dell’economia. È una svolta che sta cambiando il modo di pensare il potere in Italia e nel mondo.

I l 2025 passerà alla storia come l'anno in cui il potere femminile si è consolidato. Non ci sono mai state tante donne al potere. Le due più importanti istituzioni europee, la Commissione e la Banca centrale, sono guidate da due donne, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde (tra l'altro, due donne di centrodestra, che spesso vengono duramente attaccate dalla destra estrema). In Italia abbiamo una donna alla guida del governo, Giorgia Meloni, e del primo partito di opposizione, Elly Schlein.

