Gli Stati Uniti non escludono l'invio di truppe di terra in Iran, mentre il regime di Teheran continua a rispondere con nuovi attacchi. Nella regione, ci sono stati lanci di missili su Teheran e Beirut, oltre a diversi attacchi nei paesi del Golfo che hanno causato morti, feriti e sfollati. La tensione tra le parti si mantiene alta senza segnali di de-escalation.

Ancora missili su Teheran e Beirut, ancora attacchi nei paesi del Golfo, ancora morti, feriti, sfollati. La guerra in Medio Oriente, l’ennesima, è arrivata al quarto giorno e non finirà presto. I bombardamenti israeliani-americani proseguono su diverse città dell’Iran. Ma è difficile avere informazioni precise, le immagini che arrivano sono poche. Internet è bloccata da sabato. Il comando centrale statunitense dice di aver distrutto le centrali operative dei pasdaran e dell’esercito regolare, mentre non parla dei siti nucleari. Pur decimato, il regime di Teheran non demorde e continua ad attaccare i paesi arabi vicini. Colpita l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, pochi i danni. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, Trump non esclude invio truppe terra ma regime Teheran non demorde

