Campagna se la prende con gli arbitri | Doppio numero di espulsioni i ragazzi meritano più rispetto

Dopo quattro vittorie consecutive, il Settebello subisce la prima sconfitta agli Europei di pallanuoto a Belgrado. Nel frattempo, la federazione si è detta insoddisfatta delle decisioni arbitrali, evidenziando un aumento delle espulsioni e chiedendo un maggiore rispetto per i giovani atleti. Un momento di riflessione sulle dinamiche del gioco e sull’importanza di un fair play equilibrato.

Arrivata dopo quattro vittorie (contro avversarie però, a dirla tutta, non all’altezza), la prima sconfitta del Settebello agli Europei di pallanuoto a Belgrado. Gli azzurri sono stati battuti  oggi per 15-13 dalla Grecia e mercoledì si giocheranno nello spareggio  con la Croazia il passaggio alle semifinali. Una partita che a tratti ha visto ottimi segnali lanciati dalla squadra azzurra, ricca di giovani. Sandro Campagna l’ha raccontata così ai microfoni FIN: “Abbiamo giocato una grande partita, una grande prestazione. Ci abbiamo messo tutto: forza, coraggio, testa, cuore. Abbiamo certamente commesso alcuni errori, alcune ingenuità che potevano essere evitate però ci stanno in un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

