Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che il Comune sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile in relazione alla vicenda di Capodanno a Crans-Montana. Questa decisione nasce dall’esigenza di tutelare l’immagine della città e di contribuire alla ricerca della verità sui fatti accaduti. La posizione ufficiale sarà definita nelle prossime settimane, in conformità con le procedure legali e le valutazioni delle autorità competenti.

Il sindaco di Milano Beppe Sala spiega un possibile intervento del comune di Milano sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. “Certamente di fronte a questa tragedia credo che il ruolo che debba avere il Comune, innanzitutto, è un problema delle cure sanitarie, delle famiglie, di portare a casa questi ragazzi. Poi dobbiamo essere insieme con il nostro Paese per chiedere giustizia perché questa tragedia non nasce dal caso, ma da qualcosa di più, da errori. Altri investigheranno però noi saremo partecipi insieme alle famiglie “, ha spiegato Sala. “Potrà essere una costituzione, vedremo con la nostra avvocatura qual è il modo migliore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Sala: "Comune valuta di costituirsi parte civile"

Strage di Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: “Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile”Il Comune di Milano si prepara a costituirsi parte civile nel processo relativo alla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone, tra cui due giovani milanesi, e 116 sono rimaste ferite.

Crans-Montana, arresti confermati per Moretti. Il comune rinuncia a costituirsi parte civile, dopo le proteste dei parenti delle vittimeIl Tribunale di Sion ha confermato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, principalmente adolescenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans-Montana, il Comune cambia l’addetto alla comunicazione; Crans Montana, si indaga sul Comune e anche oltre. Si aggrava la posizione di Jessica Moretti:…; Crans-Montana, la procura al Comune: Non sarete parte lesa. L’ambasciatore: Indagine lunga.

Strage di Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile - Il primo cittadino ha visitato alcuni dei ragazzi feriti a Niguarda e incontrato i parenti. Stiamo valutando l’azione legale, non per protagonismo ma per stare vicini alle famiglie ... msn.com

Crans-Montana, Sala: Comune valuta di costituirsi parte civile - Milano, 20 Gen. (La Presse) - Certamente di fronte a questa tragedia credo che il ruolo che debba avere il Comune di Milano, innanzitutto ora è ... stream24.ilsole24ore.com

I proprietari del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si presentano separatamente in tribunale a Sion per essere nuovamente interrogati dai giudici del Canton Vallese facebook

Crans-Montana, caos sulle indagini. La famiglia di Chiara Costanzo accusa la procura svizzera: «Autopsie superficiali» x.com