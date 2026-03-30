Domenica delle Palme, l’arcivescovo ha pronunciato un’omelia durante la celebrazione nella cattedrale di Manfredonia. Al termine dell’ascolto della Passione del Signore, non sono state pronunciate ulteriori parole o commenti. La celebrazione si è svolta con la partecipazione dei fedeli, senza interventi ufficiali o discorsi aggiuntivi. La messa si è conclusa senza ulteriori interventi pubblici.

Al termine dell’ascolto della Passione del Signore, non c’è bisogno di nessun commento o omelia particolare. È piuttosto un invito, un invito a fare nostre queste parole, questi gesti, queste immagini che abbiamo ascoltato attraverso la voce di un testimone, l’evangelista Matteo, e di quanti erano presenti agli avvenimenti della Passione morte e sepoltura di Gesù. Se entriamo e facciamo sì che queste parole, queste immagini, questi gesti siano parte del nostro cuore e del nostro pensiero, ecco ci accorgeremo quanto di verità ci sta dentro e quanto importante sia la presenza di Dio che ha voluto identificarsi totalmente con l’umanità e con l’umanità che lo ha addirittura condannato a morte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica delle Palme, Arcivescovo Moscone: “Cristo continua ad essere crocifisso in tante persone”

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