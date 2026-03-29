Domenica delle Palme omelia dell’arcivescovo Gambelli | Ricchezza e potere provocano vittime guerre carestie indifferenza

Domenica delle Palme, l’arcivescovo ha tenuto un’omelia in cui ha evidenziato come ricchezza e potere siano cause di vittime, guerre, carestie e indifferenza. La sua riflessione è stata pronunciata oggi, 29 marzo 2026, e viene pubblicata nella sua versione completa. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi.

Pubblichiamo integralmente l’omelia della domenica delle Palme, pronunciata oggi, 29 marzo 2026, dall’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli Care sorelle, cari fratelli,la celebrazione di oggi è ricca di gesti che rendono evidente che la liturgia è azione: l’agiredi un popolo che risponde all’agire di Dio. La liturgia non parla solo alla nostra testa macoinvolge tutto il nostro essere, anche i nostri sentimenti.Prendiamoci dunque, in questa Settimana Santa, qualche ora di silenzio per cogliere,meditare e discernere i sentimenti e i pensieri suscitati da ciò che celebriamo. Siamo infattichiamati a conformare i nostri sentimenti a quelli di Cristo Gesù (Fil 2, 5). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Domenica delle Palme, omelia dell’arcivescovo Gambelli: “Ricchezza e potere provocano vittime, guerre, carestie, indifferenza” Articoli correlati Domenica delle Palme, il vescovo Gambelli: “Esercizio del potere come violenza, ritrovare la pace”Firenze, 29 marzo 2026 – Nel giorno solenne della domenica delle Palme, in cui è stato impedito al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo di celebrare... Domenica delle palme in Cattedrale, l'omelia di Lorefice: "Osiamo il sogno dell'azzardo nel nome della pace"L'arcivescovo ha accolto centinaia di fedeli e dato il via alle celebrazioni della Settimana Santa che condurrà alla Pasqua. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenica delle Palme omelia... Temi più discussi: Il Papa: le guerre frutto di idolatria. Quanti calcoli fatti per uccidere innocenti!; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; Zuppi: Il profumo della Pasqua: un amore grande e prezioso; Dalla Domenica delle Palme alla Pasqua: storia, liturgia e significato. Domenica delle Palme in Umbria, l’omelia: «Mondo invecchia nelle rughe della guerra»Celebrata nelle cattedrali umbre la Domenica delle Palme. L’arcivescovo Ivan Maffeis a Perugia nell’omelia: «Il mondo invecchia nelle rughe della violenza e della guerra, nell’arroganza ostentata dai ... umbria24.it Domenica delle palme, appello alla pace del vescovo MuserNel Duomo di Bressanone il presule rilancia il messaggio del papa Leone XIV nella santa messa dopo la benedizione delle palme e la tradizionale processione ... rainews.it 29/3/26.Boscochiaro. Celebrata anche qui con solennità la Domenica delle Palme:la S.Messa, preceduta dalla Benedizione degli Ulivi e dall'ingresso processionale in chiesa è stata presieduta da don Lorenzo Carnovik alla presenza, come ogni anno, di num x.com “Una domenica così non la potrò dimenticar” - Fabio e Gianni insieme questa domenica a Che Tempo Che Fa - facebook.com facebook