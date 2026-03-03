Fiorello confessa cosa sta facendo Mediaset | Hanno bloccato un ospite che voleva venire qui in radio È andato in diverse trasmissioni Rai ma qui no il problema sono io

Fiorello ha rivelato che Mediaset ha impedito a un ospite di partecipare alla sua radio, mentre lo stesso personaggio è stato ospite di diverse trasmissioni Rai senza problemi. L’artista ha inoltre commentato che il motivo di questa decisione sarebbe legato a lui personalmente. La presenza di Fabrizio Corona a “La Pennica” e la sua imitazione avrebbero contribuito a creare un clima teso tra Fiorello e Mediaset.

Dopo che lo showman ha cominciato a imitare Fabrizio Corona, i vertici del Biscione non avrebbero permesso a un volto dell'azienda di partecipare alla trasmissione in onda su Radio 2. L’ospitata di Fabrizio Corona, con successiva imitazione, a “La Pennicanza” sembra aver creato un clima a dir poco glaciale tra Rosario Fiorello e Mediaset. L’ex re dei paparazzi ha messo nel mirino i vertici e i volti di punta del Biscione, con l’azienda che ha formulato una richiesta danni di 160 milioni di euro. Nella puntata in onda il 27 febbraio, chiacchierando con la sua spalla Fabrizio Biggio, lo showman siciliano, pur non facendo nomi, ha raccontato che i vertici del Biscione non avrebbero permesso a un volto dell’azienda di partecipare alla trasmissione in onda su Radio 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fiorello confessa cosa sta facendo Mediaset: “Hanno bloccato un ospite che voleva venire qui in radio. È andato in diverse trasmissioni Rai ma qui no, il problema sono io” Leggi anche: Ballando, Smith contro la giuria: “Io sono l’esperta qui”. Lucarelli: “Stai facendo un macello” Leggi anche: Jashari sogna in grande: «Vogliamo la Champions, il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che sarei potuto venire qui…» Fiorello assente alla prima puntata de La Pennicanza - La volta buona 21/10/2025 Tutti gli aggiornamenti su Fiorello confessa Discussioni sull' argomento Fiorello e Biggio annunciano: Domani andiamo a Sanremo durante la diretta Instagram; Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio | l’annuncio durante la diretta Instagram Valeria Graci confessa | Mi manca Amadeus c’era l’attesa. Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio: l’annuncio durante la diretta Instagram. Valeria Graci confessa: Mi manca Amadeus, c’era l’attesaI conduttori de La Pennicanza hanno rivelato l'arrivo in Liguria il 25 febbraio. Valeria Graci: Mi manca Amadeus ... ilfattoquotidiano.it Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Se si fa più sesso è merito di Gigi D’Alessio!: l’ironia di Fiorello a La PennicanzaFiorello è un fiume in piena a La Pennicanza con Fabrizio Biggio. Tra i momenti più divertenti la telefonata del Presidente della Regione Campania Roberto Fico: Ma è vera sta cosa che tra le città ... ilfattoquotidiano.it Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio: l’annuncio durante la diretta Instagram. Valeria Graci confessa: “Mi manca Amadeus, c’era l’attesa” @FQMagazineit x.com Dalla diretta Instagram di pochi minuti fa arriva uno spezzone che è già storia Fiorello racconta che tutti quelli a cui ha fatto la parodia sarebbero… leggermente incazzati con lui — soprattutto una — il tutto dopo aver confessato di aver visto una puntata di - facebook.com facebook