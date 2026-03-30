Docente accoltellata Valditara | Sta molto meglio abbiamo avuto un bellissimo colloquio di quasi un’ora Poi avverte | La scuola non può fare tutto serve il contributo delle famiglie
Dopo l'aggressione avvenuta in una scuola, il ministro dell’istruzione ha riferito di aver avuto un colloquio di circa sessanta minuti con l’insegnante di 57 anni rimasta ferita. Ha aggiunto che l’insegnante sta molto meglio e ha sottolineato che la scuola da sola non può affrontare tutti i problemi, evidenziando l’importanza del contributo delle famiglie.
Un colloquio di quasi un'ora con Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni accoltellata da un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha preceduto le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a margine di un convegno a Palazzo Pirelli a Milano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Valditara dalla prof aggredita, “mi mancano i miei alunni”. La docente sta meglio, colloquio di quasi 1 ora con il ministroIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato oggi all’ospedale di Bergamo per far visita alla professoressa Chiara Mocci,...
Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: “Mi mancano i miei alunni”Bergamo, 29 marzo 2026 – Sorpresa per la professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso alla scuola media statale...
Contenuti utili per approfondire Docente accoltellata
Temi più discussi: Bergamo, Valditara visita in ospedale la prof accoltellata da 13enne; Il ministro Valditara visita la prof accoltellata: Mi mancano i miei alunni; La visita di Valditara alla prof accoltellata. Lei: Mi manca la scuola; Valditara visita la prof accoltellata dall’alunno 13enne a Trescore: Le mancano i suoi studenti.
Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anniIl ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha incontrato in ospedale a Bergamo la prof ferita da uno studente di 13 anni, ascoltando il suo racconto ... virgilio.it
Insegnante accoltellata, Valditara: Stop ai social agli under 15. Aggressioni ai prof dimezzate, ma le famiglie dove stanno?Un caso di violenza in ambiente scolastico avvenuto oggi sta scuotendo il Paese. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente è stata accoltellata da uno studente fuori da scuola. Le con ... tecnicadellascuola.it
Il mondo dei social si schiera a favore della docente di Trescore accoltellata da un giovane studente. Siamo certi che la scuola sia sempre esente da responsabilità - facebook.com facebook
L’insegnante accoltellata da un 13enne nella #Bergamasca. Emergono i propositi choc del ragazzino che sui social scriveva “Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”. “Non provo rancore, aiutiamolo”, scrive la docente in una lettera aperta dall’osped x.com