Docente accoltellata Valditara | Sta molto meglio abbiamo avuto un bellissimo colloquio di quasi un’ora Poi avverte | La scuola non può fare tutto serve il contributo delle famiglie

Dopo l'aggressione avvenuta in una scuola, il ministro dell’istruzione ha riferito di aver avuto un colloquio di circa sessanta minuti con l’insegnante di 57 anni rimasta ferita. Ha aggiunto che l’insegnante sta molto meglio e ha sottolineato che la scuola da sola non può affrontare tutti i problemi, evidenziando l’importanza del contributo delle famiglie.