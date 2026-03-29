Valditara dalla prof aggredita mi mancano i miei alunni La docente sta meglio colloquio di quasi 1 ora con il ministro

Il ministro dell’Istruzione ha visitato oggi la docente ferita in ospedale a Bergamo. La professoressa, vittima di un’aggressione da parte di uno studente avvenuta mercoledì scorso in un istituto di Trescore Balneario, sta meglio. Durante il colloquio di circa un’ora, il ministro ha ascoltato le sue parole e ha espresso vicinanza. La docente ha commentato di sentire la mancanza dei suoi alunni.