Valditara dalla prof aggredita mi mancano i miei alunni La docente sta meglio colloquio di quasi 1 ora con il ministro
Il ministro dell’Istruzione ha visitato oggi la docente ferita in ospedale a Bergamo. La professoressa, vittima di un’aggressione da parte di uno studente avvenuta mercoledì scorso in un istituto di Trescore Balneario, sta meglio. Durante il colloquio di circa un’ora, il ministro ha ascoltato le sue parole e ha espresso vicinanza. La docente ha commentato di sentire la mancanza dei suoi alunni.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato oggi all’ospedale di Bergamo per far visita alla professoressa Chiara Mocci, vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso in un istituto scolastico di Trescore Balneario da parte di un suo studente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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“Poi – ha sottolineato Valditara – c’è il tema dell’educazione al rispetto, all’empatia. Stiamo avviando anche dei percorsi di formazione dei docenti su questo coinvolgendo i ragazzi". - facebook.com facebook
Valditara: "Empatia e rispetto contro la violenza a scuola" #giuseppevalditara x.com