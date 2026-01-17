Valditara | Metal detector nelle scuole più a rischio

Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche più vulnerabili, in risposta alle recenti preoccupazioni sollevate da alcuni dirigenti scolastici. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro per studenti e personale, adottando strumenti di prevenzione adeguati alle esigenze di ciascuna scuola.

"Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector". Così il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a "4 di Sera Weekend", in onda su Retequattro, dopo l'accoltellamento di uno studente in una scuola di La Spezia da parte di un suo compagno di scuola Il governo approverà il cosiddetto "Decreto Sicurezza" che prevede anche la norma. Quanto alla sinistra secondo la quale non servirà a nulla e il Governo sta strumentalizzando anche questa vicenda Valditara chiarisce: "Noi vogliamo introdurre delle norme che colpiscono chi usa la violenza, che difendono i cittadini dalle aggressioni dei violenti e che ristabiliscono dei principi basilari in una società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

